Москвичей приглашают присоединиться к тренировкам по роллер-спорту и танцам

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Желающие заняться роллер-спортом или танцами могут присоединиться к бесплатным тренировкам в рамках проекта "Лето в Москве", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Благодаря тренировкам можно укрепить мышцы и улучшить координацию. Занятия проходят в парках, общественных пространствах и фестивальных площадках по всей Москве.

Во время мастер-классов по роллер-спорту участники выполняют разные упражнения на роликах. Во время езды активно используются мышцы корпуса и развиваются мышцы-стабилизаторы. На занятиях можно улучшить свой баланс и умение хранить равновесие.

Тренировки проходят два раза в неделю в рамках проекта "Мой спортивный район" от столичного Депспорта. Желающие упражняются на роликах вместе с профессиональными ведущими по средам и воскресеньям в 19:00.

Принять участие в занятиях могут люди старше 18 лет. Найти удобную для себя площадку и записаться на тренировку можно на сайте "Моего спортивного района".

На танцевальных мастер-классах москвичи отрабатывают движения хип-хопа, самбы, бачаты и джаз-фанка. Благодаря им улучшается координация и работа сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Горожане могут снять стресс и похудеть во время занятий.

Танцевальные тренировки организовали в рамках проекта "Мои спортивные выходные" московского Депспорта и столичных центров госуслуг "Мои документы". Занятия проводят на свыше 50 площадках по городу. Найти удобные место и расписание можно на сайте проекта.

Ранее сообщалось, что в Москве 27 июля впервые пройдет Большой фестиваль бега. Желающие смогут принять участие в забегах на 5, 10 или 15 километров по Садовому кольцу. В рамках фестиваля состоятся музыкальные выступления.