Фестиваль спорта "Олимпийская Москва" впервые пройдет в столице 19 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Спортивный фестиваль "Олимпийская Москва" впервые пройдет в столице 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Местом проведения мероприятия станет Садовое кольцо. Фестиваль позволит ощутить дух Олимпиады 1980 года. Всего горожанам будут доступны 12 тематических площадок, расположенных по всему кольцу. Они будут работать с 11:00 до 16:30.

Вместе с тем в 12:00 на Зубовской площади начнется шествие по маршруту, а в 16:00 запланирован торжественный запуск Олимпийского мишки и выступление артиста. Более подробная программа фестиваля будет опубликована в ближайшее время. Планируется, что мероприятие станет ежегодным.

"Приглашаем всех присоединиться к празднику. Надеемся, что он станет новой спортивной традицией для активных москвичей и гостей столицы", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Ранее в рамках проекта "Лето в Москве" на Петровском бульваре оборудовали профессиональные спортивные площадки, на которых москвичи могут принять участие в открытых тренировках и мастер-классах со знаменитыми спортсменами. Спортивная зона работает каждый день: по будням – с 12:00 до 21:00, а по выходным – с 11:00 до 21:00.

