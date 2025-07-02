02 июля, 11:32Спорт
"Лето в Москве" приглашает поиграть в бадминтон и настольный теннис
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Гостей и жителей столицы пригласили поиграть в бадминтон и настольный теннис в рамках проекта "Лето в Москве", передает портал мэра и правительства города.
Занятия настольным теннисом способствуют укреплению здоровья. Они благотворно влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, укрепляют мышцы, а также способствуют развитию координации и концентрации. Тренировки стимулируют и мозг, так как игроку нужно не только следить за игрой, но и планировать свои действия.
Для тех, кто предпочитает более активные виды физической активности, отличным выбором станет бадминтон. Этот вид спорта поможет не только избавиться от лишнего веса, но и нарастить мышечную массу. Кроме того, бадминтон может стать альтернативой кардиотренировкам.
Как и настольный теннис, бадминтон способствует развитию координации, скорости реакции и ловкости. Помимо этого, оба вида спорта помогают снизить уровень стресса и улучшить настроение.
Бесплатные занятия по первому виду состоятся в рамках летнего сезона проекта "Мой спортивный район". Их проводят по вторникам, четвергам и воскресеньям с 20:15, а по субботам – с 11:15. Участвовать могут дети от 10 лет и взрослые старше 18 лет.
К занятиям можно присоединиться на следующих десяти площадках:
- стадион "Авангард" (шоссе Энтузиастов, дом 33);
- улица Крылатские Холмы, дом 35, корпус 1а;
- Зеленоград, корпус 1123;
- Коптевском бульваре, доме 21;
- парк "Свиблово" (стадион "Свиблово" в Тенистом проезде (дом 6/8);
- парк "Торфянка" (улица Изумрудная, дом 34);
- парк "Дубовая роща "Маяк" (улица Туристская, дом 2, корпус 5);
- парк имени Ю. М. Лужкова (Коломенский проезд, дом 16);
- парк "Кузьминки-Люблино" (Кузьминский парк, дом 1, строение 8);
- Перекопская улица, дом 34, корпус 2.
В свою очередь, занятия по бадминтону можно посетить на восьми площадках "Моего спортивного района" по вторникам, четвергам и воскресеньям с 20:15 и по субботам с 11:15. Они также рассчитаны на детей в возрасте от 10 лет и взрослых старше 18 лет.
Локации расположены на:
- Кусковской улице, доме 31, корпусе 1;
- улице Василисы Кожиной, доме 14, корпусе 6;
- Бескудниковском бульваре, доме 25, корпусе 4;
- улице Маршала Тухачевского, доме 21, корпусе 2;
- Семеновской набережной, доме 3/1, корпусе 4;
- Россошанской улице, доме 9, корпусе 1а;
- Рождественской улице, доме 19, корпусе 2;
- 2-м Южнопортовом проезде, доме 13;
- ландшафтном парке "Южное Бутово" (улица Южнобутовская, дом 96).
Занятия проводят опытные инструкторы. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте проекта. Также следует принести с собой инвентарь – ракетки для настольного тенниса или бадминтона.
Кроме того, до 7 сентября в Москве запланирована большая спортивная программа. В ближайшие выходные, 5 и 6 июля, в парке-усадьбе "Михалково" пройдут соревнования по петанку, а в досуговом центре "Сабуровец" выберут сильнейшего в армрестлинге.
Петанк будет в центре внимания и в ТиНАО. В спортивном парке "Красная Пахра" разыграют кубок префекта административного округа, а в ЮВАО можно будет сдать нормативы ГТО.
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