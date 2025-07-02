"Лето в Москве" приглашает поиграть в бадминтон и настольный теннис

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гостей и жителей столицы пригласили поиграть в бадминтон и настольный теннис в рамках проекта "Лето в Москве", передает портал мэра и правительства города.

Занятия настольным теннисом способствуют укреплению здоровья. Они благотворно влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, укрепляют мышцы, а также способствуют развитию координации и концентрации. Тренировки стимулируют и мозг, так как игроку нужно не только следить за игрой, но и планировать свои действия.

Для тех, кто предпочитает более активные виды физической активности, отличным выбором станет бадминтон. Этот вид спорта поможет не только избавиться от лишнего веса, но и нарастить мышечную массу. Кроме того, бадминтон может стать альтернативой кардиотренировкам.

Как и настольный теннис, бадминтон способствует развитию координации, скорости реакции и ловкости. Помимо этого, оба вида спорта помогают снизить уровень стресса и улучшить настроение.

Бесплатные занятия по первому виду состоятся в рамках летнего сезона проекта "Мой спортивный район". Их проводят по вторникам, четвергам и воскресеньям с 20:15, а по субботам – с 11:15. Участвовать могут дети от 10 лет и взрослые старше 18 лет.

К занятиям можно присоединиться на следующих десяти площадках:



стадион "Авангард" (шоссе Энтузиастов, дом 33);

улица Крылатские Холмы, дом 35, корпус 1а;

Зеленоград, корпус 1123;

Коптевском бульваре, доме 21;

парк "Свиблово" (стадион "Свиблово" в Тенистом проезде (дом 6/8);

парк "Торфянка" (улица Изумрудная, дом 34);

парк "Дубовая роща "Маяк" (улица Туристская, дом 2, корпус 5);

парк имени Ю. М. Лужкова (Коломенский проезд, дом 16);

парк "Кузьминки-Люблино" (Кузьминский парк, дом 1, строение 8);

Перекопская улица, дом 34, корпус 2.

В свою очередь, занятия по бадминтону можно посетить на восьми площадках "Моего спортивного района" по вторникам, четвергам и воскресеньям с 20:15 и по субботам с 11:15. Они также рассчитаны на детей в возрасте от 10 лет и взрослых старше 18 лет.

Локации расположены на:



Кусковской улице, доме 31, корпусе 1;

улице Василисы Кожиной, доме 14, корпусе 6;

Бескудниковском бульваре, доме 25, корпусе 4;

улице Маршала Тухачевского, доме 21, корпусе 2;

Семеновской набережной, доме 3/1, корпусе 4;

Россошанской улице, доме 9, корпусе 1а;

Рождественской улице, доме 19, корпусе 2;

2-м Южнопортовом проезде, доме 13;

ландшафтном парке "Южное Бутово" (улица Южнобутовская, дом 96).

Занятия проводят опытные инструкторы. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте проекта. Также следует принести с собой инвентарь – ракетки для настольного тенниса или бадминтона.

Кроме того, до 7 сентября в Москве запланирована большая спортивная программа. В ближайшие выходные, 5 и 6 июля, в парке-усадьбе "Михалково" пройдут соревнования по петанку, а в досуговом центре "Сабуровец" выберут сильнейшего в армрестлинге.

Петанк будет в центре внимания и в ТиНАО. В спортивном парке "Красная Пахра" разыграют кубок префекта административного округа, а в ЮВАО можно будет сдать нормативы ГТО.