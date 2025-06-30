День Москомспорта пройдет на столичных площадках 5 июля

День Москомспорта – одно из самых крупных спортивных событий недели в столице. Оно пройдет в "Лужниках" и других точках города 5 июля.

Насыщенная программа ждет москвичей и гостей города не только днем, но и ночью. Например, в "Лужниках" с 11:00 будут работать 20 тематических зон, в том числе соревновательная и полоса препятствий, а еще будут проходить мастер-классы по паркуру и стрельбе из лука.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.