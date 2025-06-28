Благотворительный забег "Run with love" пройдет в Олимпийской деревне

В парке Олимпийской деревни состоится благотворительный забег "Run with love" в поддержку животных из приютов. В парке имени Юрия Лужкова можно понаблюдать за соревнованиями по скейтбордингу.

Тренировку по энергойоге и вокальным практикам проводят в саду "Эрмитаж", а на пляже № 3 в Серебряном бору инструкторы приглашают на занятия по стретчингу. Участие во всех мероприятиях бесплатное, регистрация не требуется.

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