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28 июня, 13:45

Спорт

Фестиваль городских видов спорта продлится до 7 сентября в Москве

Фестиваль городских видов спорта продлится до 7 сентября в Москве

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Москвичей и гостей столицы пригласили на марафон тренировок в "Лужниках"

Жители и гости столицы могут пойти на занятия йогой, фитнесом и стретчингом

В Москве стартовал фестиваль городских видов спорта, который продлится до 7 сентября. На десятках площадок по всей столице гости могут попробовать себя в различных играх – от шахмат до настольного тенниса.

Активные зоны открыты у Большого городского пруда в Зеленограде, в парке Северного речного вокзала, в парке "Фили" и зоне отдыха "Тропарево". Также принять участие можно в парках "Сосенки", "Печатники", в общественном пространстве на улице Академика Янгеля и в парке 850-летия Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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