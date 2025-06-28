Фестиваль городских видов спорта продлится до 7 сентября в Москве

В Москве стартовал фестиваль городских видов спорта, который продлится до 7 сентября. На десятках площадок по всей столице гости могут попробовать себя в различных играх – от шахмат до настольного тенниса.

Активные зоны открыты у Большого городского пруда в Зеленограде, в парке Северного речного вокзала, в парке "Фили" и зоне отдыха "Тропарево". Также принять участие можно в парках "Сосенки", "Печатники", в общественном пространстве на улице Академика Янгеля и в парке 850-летия Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.