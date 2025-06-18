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18 июня, 06:30

Транспорт

"Мой район. Новости": новый веломаршрут появился в Донском районе

"Мой район. Новости": новый веломаршрут появился в Донском районе

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От Донского монастыря до Большой Ордынки теперь можно проехать по новому веломаршруту. На пути – 10 достопримечательностей и исторических мест, рядом с которыми можно остановиться и все рассмотреть.

Прогулка занимает около часа. Туристам помогут аудиогид, карта и путеводитель. Велосипед можно арендовать – их в городе уже 9 тысяч, а длина велополос в Москве достигла 215 километров.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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