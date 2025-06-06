Столичных таксистов проверят на наличие аттестации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве таксистов начали проверять на наличие аттестации, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Рейды будут проводить сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и Госавтоинспекции. Штраф за отсутствие аттестации составляет пять тысяч рублей.

"Инспекторы МАДИ ежедневно следят за соблюдением правил перевозки в такси и проводят проверки по всей Москве. Это помогает выявлять недобросовестных перевозчиков и повысить дисциплину среди водителей", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Закон о введении штрафа для водителей такси, не прошедших аттестацию на знание Москвы, подписал Сергей Собянин в мае. Согласно документу, водители должны знать расположение транспортных объектов, культурных и медицинских учреждений, маршрутов подъезда, а также правила действия в ЧС и перевозки пассажиров.

В ходе оценивания проверяются только те знания, которые являются обязательными для приема на работу по закону о такси.