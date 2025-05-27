03:29Транспорт
Собянин подписал закон о штрафе для таксистов без аттестации на знание Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин подписал закон о штрафе для таксистов, не прошедших аттестацию на знание Москвы. Соответствующий документ был опубликован на портале мэра и правительства города.
Закон устанавливает штраф для водителей, которые управляют автомобилем такси без аттестации на знание расположения транспортных объектов, культурных и медицинских учреждений, маршрутов подъезда, а также правил действия в чрезвычайных ситуациях и перевозки багажа в Москве.
Размер штрафа составляет 5 тысяч рублей.
В рамках аттестации проверяются только те знания, которые являются обязательными для приема на работу по закону о такси.
Ранее данный документ приняли в Мосгордуме. По мнению депутатов, такая мера необходима для улучшения качества услуг по перевозке пассажиров в машинах такси и повышения безопасности дорожного движения.
Изменения были внесены в Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях".