Собянин подписал закон о штрафе для таксистов без аттестации на знание Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин подписал закон о штрафе для таксистов, не прошедших аттестацию на знание Москвы. Соответствующий документ был опубликован на портале мэра и правительства города.

Закон устанавливает штраф для водителей, которые управляют автомобилем такси без аттестации на знание расположения транспортных объектов, культурных и медицинских учреждений, маршрутов подъезда, а также правил действия в чрезвычайных ситуациях и перевозки багажа в Москве.

Размер штрафа составляет 5 тысяч рублей.

В рамках аттестации проверяются только те знания, которые являются обязательными для приема на работу по закону о такси.

Ранее данный документ приняли в Мосгордуме. По мнению депутатов, такая мера необходима для улучшения качества услуг по перевозке пассажиров в машинах такси и повышения безопасности дорожного движения.

Изменения были внесены в Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях".