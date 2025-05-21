Мосгордума приняла закон о штрафе для водителей такси за отсутствие аттестации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Московской городской думы приняли закон о штрафе в размере 5 тысяч рублей для водителей такси, которые не прошли аттестацию. Соответствующее решение было принято в ходе заседания столичного парламента, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Такая мера необходима для улучшения качества услуг по перевозке пассажиров в машинах такси и повышения безопасности дорожного движения. Изменения вносятся в Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях".

"Напомню, что с 1 марта 2025 года в Москве введена обязательная аттестация таксистов на знание местных достопримечательностей, правил перевозки багажа и оказания первой помощи в ДТП. Данные нормы закреплены в Федеральном законодательстве и в региональном законе "О легковом такси в городе Москве", – прокомментировал Шапошников.

Аттестацию можно пройти бесплатно, а срок ее действия составляет 2 года. При этом с 12 августа 2024 года по 1 марта 2025 года таксисты могли пройти экзамен добровольно. В настоящее время это требование является обязательным.

"Возникает проблема с отсутствием мер воздействия на водителей легкового такси, которые уклоняются от ее прохождения", – сказал Шапошников.

При этом большинство водителей, 160 тысяч человек, уже получили аттестацию в установленный срок.

В ходе процедуры у водителей-таксистов проверяют ключевые знания, необходимые каждому специалисту для повседневной работы. Тестирование состоит из 9 вопросов и проводится 20 минут. Для успешного прохождения необходимо ответить правильно на 8 вопросов.

