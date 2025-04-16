Более 10 нелегальных машин такси изъяли на спецстоянку на юге Москвы

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На юге Москвы прошли мероприятия по обеспечению правопорядка в сфере пассажирских перевозок. По результатам было составлено свыше 130 административных протоколов и изъято 12 автомобилей на спецстоянки, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На территории Южного административного округа столицы прошло комплексное межведомственное мероприятие, направленное на пресечение правонарушений в сфере транспорта, парковочного пространства и общественного порядка. В результате сотрудники Госавтоинспекции выявили более 130 нарушений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности без специального разрешения, нарушением миграционного законодательства, распитием спиртного в запрещенных местах, мелким хулиганством.

Основная цель подобных мероприятий – защита жителей Москвы от рисков, связанных с нелегальными перевозками. Недобросовестные водители зачастую не проходят обязательный медицинский осмотр, а их автомобили могут не соответствовать требованиям безопасности. Подобные нарушения создают угрозу для пассажиров и других участников дорожного движения.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в столице за последние 15 лет был полностью легализован рынок такси. На данный момент в Московском регионе используется около 200 тысяч машин для перевозки пассажиров.