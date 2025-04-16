Аэропорт Внуково стал самым популярным местом, откуда чаще всего уезжают на такси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры составил рейтинг популярных мест, откуда жители и гости Москвы чаще всего вызывают такси. Лидирующее место занял аэропорт Внуково, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

За 2024 год из аэропорта Внуково было совершено 2,16 миллиона поездок, что делает его абсолютным лидером в топе. Второе место поделили между собой Казанский и Белорусский вокзалы с показателем в 2,01 миллиона поездок каждый. Третье место заняла улица Новый Арбат – 1,91 миллиона поездок за год.

В топ-10 также вошли: Неглинная улица (1,85 миллиона поездок), терминал В аэропорта Шереметьево (1,83 миллиона), Тверская улица (1,72 миллиона), Комсомольская площадь (1,72 миллиона) и Никитский бульвар (1,64 миллиона).

В департаменте отметили, что рейтинг позволит жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты и избежать возможных задержек.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что в городе за 15 лет был полностью легализован рынок такси. По его словам, на данный момент в столичном регионе используется около 200 тысяч машин для перевозки пассажиров. Более того, за последний год таксопарк расширился на 15%.

ЦОДД тем временем планирует реализовать 45 дорожных проектов на юге Москвы до конца 2025 года. Речь идет о 20 новых переходах, 8 островках безопасности, ограничении скорости у 5 соцобъектов и "вафельной" разметке на 3 перекрестках.