"Яндекс Go" запустил виртуальную очередь для заказа такси при высоком спросе

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В "Яндекс Go" появилась функция виртуальной очереди для заказа такси во время пикового спроса, сообщили в пресс-службе сервиса.

Виртуальная очередь доступна для пассажиров тарифа "Эконом". Нововведение поможет оптимизировать процесс заказа такси после массовых мероприятий.

В пресс-службе объяснили, что иногда спрос на такси значительно превышает число доступных машин. В такие периоды и начнет действовать новая механика распределения заказов в "Экономе" – будет автоматически формироваться виртуальная очередь на подачу автомобиля. Первыми смогут уехать те, кто раньше заказал такси.

Пассажиры смогут в режиме реального времени видеть свое место в очереди и то, как она продвигается, что поможет им принять решение: остаться в очереди, заказать такси в другом тарифе или добраться до места назначения на другом виде транспорта.

Благодаря тому, что некоторые пользователи выберут другой способ передвижения, спрос на "Эконом" будет снижаться, свободных таксистов станет больше, и цена поездки начнет уменьшаться, указали в компании.

Там добавили, что в ходе тестирования в городах-миллионниках виртуальная очередь в месте проведения массового мероприятия могла превышать 100 заказов. В среднем автомобиль назначался за 3–10 минут.

Если спрос значительно превышает количество находящихся рядом водителей, а место проведения мероприятия находится в удалении от маршрутов общественного транспорта, то ожидание такси может увеличиться.

Ранее в Госдуму внесли проект о штрафах для агрегаторов такси за передачу заказов водителям без соответствующей лицензии. Как указано в документе, за такие действия для индивидуальных предпринимателей штраф может составить от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 до 500 тысяч. При повторном нарушении штраф для ИП увеличится до 70–100 тысяч рублей, для юрлиц – до 500–700 тысяч.