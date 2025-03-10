Депутат Гусев предложил ввести налоговый вычет за поездки на такси для семей

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В РФ прорабатывается идея налогового вычета за поездки на такси для семей с детьми. Об этом заявил первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев в ходе круглого стола "Организация перевозок многодетных детей" в Общественной палате РФ.

По мнению депутата, налоговый вычет мог бы покрывать разницу в стоимости поездок на такси с детьми и без них.

"То есть НДФЛ мамы или папы будет меньше на сумму поездок в такси. Тем более что (корпорация. – Прим. ред.) "Яндекс" стала налоговым агентом и все это можно спокойно подсчитать", – цитирует Гусева ТАСС.

Он уточнил, что на рассмотрение парламента уже внесли законопроекты об обязательной комплектации всех такси двумя бустерами, а также стимулировании таксистов на поездки с детьми. По его словам, цена двух бустеров небольшая, места они занимают немного, и с этим согласно большинство участников рынка. С принятием проекта могут быть сложности, но важность инициативы очевидна, подчеркнул парламентарий.

В свою очередь, депутат ГД Татьяна Буцкая указала, что власти находятся близко к решению проблемы "детского" тарифа такси. Не может быть так, чтобы человек, который едет с ребенком, платил за поездку больше, пояснила она.

Ранее российский кабмин поддержал законопроект об увеличении штрафов за перевозку детей без автокресел или бустеров. Штрафы для физлиц могут вырасти с 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц – с 25 до 50 тысяч, юрлиц – с 100 до 200 тысяч. Однако в правительстве попросили дополнить пояснительную записку данными, которые обосновывали бы новые размеры штрафов.