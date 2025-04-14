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14 апреля, 14:18

Транспорт

ЦОДД планирует реализовать 45 дорожных проектов на юге Москвы до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кураторы ЦОДД подготовили 45 дорожных проектов, которые планируется реализовать на юге Москвы до конца 2025 года. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По информации департамента, в планах кураторов – 20 новых переходов, 8 островков безопасности, ограничение скорости у 5 соцобъектов и "вафельная" разметка на 3 перекрестках.

Как уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов, работы по улучшению условий движения в столице проводятся по поручению Сергея Собянина.

Ранее сообщалось, что в Москве за 2024 год построили 100 километров дорог. Значимыми для столицы объектами стали транспортные развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и Алтуфьевским шоссе.

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