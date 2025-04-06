Сергей Собянин: 100 км дорог построили в Москве за 2024 год

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва развивает улично-дорожную сеть и междугороднее автобусное сообщение. В 2024 году в городе построили 100 километров дорог, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Значимыми для столицы объектами стали транспортные развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и Алтуфьевским шоссе. Кроме того, южное направление МСД получило продление за МКАД, а также был построен участок Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от метро "Новомосковская" до улицы Эдварда Грига.

Вместе с тем в эксплуатацию были введены свыше 30 километров выделенных полос. Это позволило сократить время в дороге в 2–4 раза для пассажиров городского транспорта. Также выделенные полосы способствуют снижению аварийности на дорогах на четверть.

Кроме того, на данный момент свыше 95% водителей в Москве оплачивают парковку через приложение "Парковки России", отметил мэр. Сервис также позволяет оплачивать проезд по МСД и проспекту Багратиона, а также управлять дворовыми шлагбаумами.

К приложению уже присоединились Санкт-Петербург, Кисловодск и округа Подмосковья. В 2025 году к нему планируется подключить новые города и добавить новые объекты для оплаты.

Вместе с тем столица работает над развитием автобусной связи с другими городами. На сегодняшний день пять московских автовокзалов обслуживают 171 маршрут. Ежедневно с каждого из них выходит более 70 рейсов. Самыми популярными направлениями являются Центральный – Киржач, Красногвардейский – Новомосковск и Красногвардейский – Донской.

Ранее Собянин утвердил проект реконструкции развязки МКАД с Киевским шоссе. Реализация этого проекта позволит адаптировать транспортный узел к растущей интенсивности движения из-за активного развития прилегающих районов ТиНАО Москвы.