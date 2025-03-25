Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сергей Собянин утвердил проект реконструкции развязки МКАД с Киевским шоссе.

"Реализация этого проекта позволит адаптировать транспортный узел к растущей интенсивности движения из-за активного развития прилегающих районов ТиНАО Москвы", – отметил мэр в своем телеграм-канале.

По словам Собянина, в рамках проекта будет возведено и обновлено около 4 километров дорог, в том числе правоповоротный съезд с МКАД на Киевское шоссе и новый правоповоротный съезд с Киевского шоссе на МКАД.

Помимо этого, будут реконструированы боковые проезды, созданы проезды внутреннего пользования, наземные пешеходные переходы, подчеркнул мэр.

Между тем в столице начались работы по строительству тоннеля на участке Московского скоростного диаметра, расположенном на пересечении с Бакинской улицей. Его протяженность составит 58 метров. Внутри тоннеля специалисты создадут три полосы движения в одном направлении.

В результате на южном направлении МСД появится новый маршрут, который свяжет Каширское шоссе с Павелецким направлением Московской железной дороги.

