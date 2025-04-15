Сергей Собянин: за 15 лет рынок такси в Москве полностью легализован

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За последние 15 лет властям Москвы удалось полностью легализовать рынок такси. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, на данный момент в столичном регионе используется около 200 тысяч машин для перевозки пассажиров. Таким образом, таксопарк расширился за последний год на 15%, подчеркнул мэр.

Также Собянин обратил внимание на то, что Москва имеет один из самых молодых таксопарков в Европе, так как средний возраст машины составляет всего 3,2 года.

"В прошлом году такси воспользовались больше 632 миллионов пассажиров, а в день пассажиропоток составлял 1,73 миллиона пассажиров – это рекордный показатель", – добавил мэр.

Власти Москвы уделяют особое внимание качеству сервиса и безопасности. В частности, с 2024 года таксисты могут пройти аттестацию, которая с 1 марта 2025 года стала обязательной. По словам Собянина, все активные водители столичного региона уже сдали экзамен. Это, как объяснил градоначальник, является гарантией того, что за рулем будет находиться человек, который знает город, соблюдает ПДД и умеет действовать в нештатных ситуациях.

"Благодаря системе аналитики работы такси КИС "АРТ", которую Москва ввела первой в стране в 2021 году, на линию выходят только добросовестные специалисты", – подчеркнул мэр.



Кроме того, с 1 сентября 2023 года службы заказа такси несут ответственность перед пассажирами, контролируя квалификацию водителей. Также столичные власти продолжают проводить мероприятия по выявлению нелегальных таксистов. Например, в конце марта и начале апреля проверки прошли на юге Москвы. Благодаря этой практике с 2019 года число аварий с участием такси уменьшилось на 4%.

Между тем владельцы сервисов такси могут проверить свой таксопарк на соблюдение обязательных требований или получить бесплатные консультации. Для этого была разработана платформа "Открытый контроль".

При этом таксомоторным компаниям с 2012 года оказывается полная финансовая поддержка. За последние 13 лет им была возмещена часть расходов, предусмотренных на покупку свыше 92 тысяч машин, а общая сумма субсидий составила 2,49 миллиарда рублей.

"Субсидия выдается только на автомобили с экологическим классом 5 и 6 и на электромобили, произведенные в Москве, для них предусмотрен повышающий коэффициент 2,5. Новые автомобили обеспечивают не только комфорт, но и безопасность поездок", – объяснил Собянин.

К 2030 году, по его словам, власти Москвы планируют перевести половину таксопарка на электромобили.

"Наша задача – развивать современный, безопасный и удобный сервис, соответствующий мировым стандартам", – заключил мэр.

Ранее Собянин отметил, что столичный транспорт за 2024 год завоевал рекордное количество наград – 83 премии. Например, московский транспорт был отмечен премиями "Зеленая Евразия" за электротранспорт и проект "Энергия Москвы" в номинации "Зеленый транспорт".

Столица также продолжает сотрудничество с иностранными государствами. В частности, начата проработка совместных проектов с Республикой Куба, включая запуск такси на базе автомобилей "Москвич".