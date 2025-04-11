Депутат Даванков предложил ввести в такси функцию отказа от водителя-мигранта

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В приложениях по заказу такси для пассажиров может появиться функция отказа от водителя-мигранта. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Владислав Даванков, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Парламентарий обратился с инициативой к главе Минтранса РФ Роману Старовойту. Депутат обратил внимание, что за последнее время в России увеличилось количество правонарушений, которые совершают иностранные граждане, в частности те, что работают в службах такси.

По словам Даванкова, функция отказа обеспечит пассажирам дополнительную безопасность и позволит им контролировать выбор водителя. Это в свою очередь поможет уменьшить число неприятных ситуаций.

Кроме того, подчеркнул парламентарий, данная мера поможет россиянам, работающим в такси, поскольку пассажиры смогут самостоятельно выбирать водителей.

"Согласно данным МВД, в январе 2025 года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и нелегальными мигрантами, увеличилось на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – добавил Даванков.

Как отметил депутат, главы российских регионов уже заявили, что многие нарушающие закон мигранты работают именно в такси. Он напомнил, что некоторые субъекты уже ввели ограничения на работу мигрантов в такси.

Например, весной прошлого года ограничения начали действовать на территории Курской области. Старовойт, который на тот момент занимал должность губернатора региона, указал, что мигранты имеют возможность получить российское гражданство и продолжить работать в любой сфере.

Вместе с тем в Чувашии мигрантам запретили не только работать в такси, но и торговать алкоголем и табаком, а также работать в культурной, спортивной, образовательной сферах и в общественном транспорте.

Также в Татарстане запретили привлекать на некоторые виды работы иностранных граждан, трудящихся на основании патентов. В связи с этим до конца текущего года мигранты не могут работать там в такси, службах охраны, сфере финансовых услуг, бухгалтерии и ветеринарии.