РБК: 80% россиян считают, что в регионах проживает много мигрантов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Большинство россиян (80%) считают, что в регионах страны живет слишком много мигрантов, сообщает РБК со ссылкой на результаты соответствующего опроса.

По прошествии года количество людей, которые дали такой ответ, увеличилось на 21 процентный пункт. Главным образом согласие с этой позицией выражают работники сфер транспорта и логистики (92%), автобизнеса (91%), безопасности (89%) и строительства (85%). При этом 62% респондентов заявили о своей уверенности в том, что труд мигрантов наносит регионам России только вред.

Адекватным количество трудовых мигрантов на территории страны назвали лишь 12% респондентов. При этом 4% считают, что их могло бы быть больше. С этим утверждением, в основном, согласны специалисты из области IT, розничной торговли, туризма, общепита и добычи сырья.

Вместе с тем 58% опрошенных полагают, что в основном мигранты работают на местах, условия труда которых не устраивают местных жителей. Почти такое же количество респондентов (59%) заявили, что труд мигрантов остается для работодателей более дешевым.

Между тем комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил законопроект, предполагающий запрет на передачу третьим лицам прав и обязанностей по организации и проведению комплексного экзамена для мигрантов. Тем самым депутаты рекомендовали принять нижней палате парламента соответствующую инициативу в первом чтении.