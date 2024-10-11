Комитет ГД одобрил запрет посредничества при оценке знаний русского языка у мигрантов

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Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил законопроект, предполагающий запрет на передачу третьим лицам прав и обязанностей по организации и проведению комплексного экзамена для мигрантов. Об этом говорится на сайте думской базы данных.

Тем самым депутаты рекомендовали принять нижней палате парламента соответствующую инициативу в первом чтении, которое пройдет 17 октября.

Ранее замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева предложила ввести устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов, претендующих на получение разрешения на работу в РФ. По ее мнению, экзамен должен содержать вопросы о действиях, которые могут вызвать осуждение со стороны окружающих, и об общепринятых нормах поведения.

Между тем Рособрнадзор уже направил пяти вузам – РУДН, СПбГУ, Псковскому государственному университету, Институту русского языка имени А. С. Пушкина, Уфимскому университету науки и технологий – предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению соответствующего экзамена. Речь идет об экзаменах по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства.

