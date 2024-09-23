Рособрнадзор предостерег 5 вузов о недопустимости нарушений по экзамену для мигрантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рособрнадзор направил пяти вузам предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена для мигрантов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет об экзаменах по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства.

Предостережения объявили РУДН, СПбГУ, Псковскому государственному университету, Институту русского языка имени А. С. Пушкина, Уфимскому университету науки и технологий.

Еще четырем вузам объявили предостережения по итогам рассмотрения поступивших в Рособрнадзор обращений. Это Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова, РУДН, МГЮА, Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова.

Депутаты ГД рассматривают 28 законодательных инициатив в сфере миграционной политики. Шесть законопроектов были внесены на рассмотрение в августе, а в текущем году Госдума уже приняла шесть подобных законов.

Предлагается ограничить иностранцам занятие определенными видами деятельности, включая сферу медицины и образования, а также ввести для них обязательное взятие отпечатков пальцев при въезде в Россию.

Кроме того, замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева предложила ввести устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов, претендующих на получение разрешения на работу в РФ. По ее мнению, экзамен должен содержать вопросы о действиях, которые могут вызвать осуждение со стороны окружающих, и об общепринятых нормах поведения.