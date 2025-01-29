В Татарстане ввели ограничения на работу мигрантов в такси и охране

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Власти Татарстана запретили привлекать на некоторые виды работы иностранных граждан, трудящихся на основании патентов. Об этом говорится в указе, подписанном главой республики Рустамом Миннихановым.

До конца 2025 года в российском субъекте мигрантам запрещено работать в такси, службах охраны, сфере финансовых услуг (кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению), бухгалтерии, ветеринарии. Также нельзя перевозить опасные грузы, ремонтировать бытовую технику за деньги и проводить азартные игры или лотереи.

Предприятия должны привести свой штат в соответствие с указом в течение трех месяцев после его вступления в силу. Он вступит в силу в течение 10 дней с момента опубликования.

Ранее похожие меры ввели в Чувашии. Там мигрантам запрещено торговать алкоголем и табаком, работать в такси, общественном транспорте и культурной, спортивной и образовательной сферах. Данная мера поможет снизить количество нарушений миграционного законодательства, уверены власти региона.

Кроме того, мигранты не могут работать в такси и на территории Курской области.

