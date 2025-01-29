В Чувашии мигрантам запретили работать в торговле, такси и образовательной сфере

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Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ, запрещающий мигрантам на территории республики работать в торговле алкоголем и табаком, такси, общественном транспорте и культурной, спортивной и образовательной сферах. Об этом в телеграм-канале сообщили региональные власти.

Правительство Чувашии утверждает, что данная мера поможет снизить количество нарушений миграционного законодательства. Кроме того, запрет поспособствует трудоустройству россиян.

В соответствии с указом в указанных сферах могут продолжать работать граждане Казахстана, Армении, Белоруссии и Киргизии и высококвалифицированные специалисты, отметила министр труда и социальной защиты региона Алена Елизарова.

Кроме того, работодателям республики предписано до 1 апреля пересмотреть количество сотрудников-мигрантов в компаниях.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что на территории региона будут введены ограничения на работу иностранных граждан. В регионе уже действует ряд ограничительных мер относительно работы мигрантов, однако их будут вводить и дальше.

Также мигранты не могут работать в такси на территории Курской области. Такое решение принял экс-губернатор Роман Старовойт совместно с жителями. Несмотря на то что в регионе не так много иностранцев, все они могут получить гражданство России и работать в любой сфере, заявлял Старовойт.