Губернатор Старовойт: мигрантам в Курской области запретили работать в такси

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Мигранты больше не смогут работать в такси на территории Курской области, заявил губернатор региона Роман Старовойт в ходе совещания оперативного штаба, видеофрагмент которого размещен в его телеграм-канале.

"Я подписываю, вот, буквально при вас, постановление, которое вводит запрет на привлечение мигрантов на работу в такси. Такие же решения могут быть приняты и по другим отраслям", – сказал глава области.

Старовойт напомнил, что перед этим в своем телеграм-канале он провел соответствующий опрос, по итогам которого 82% выбрали вариант о вводе ограничений мигрантов на работу в такси. В опросе приняли участие более 42 тысяч человек.

Губернатор указал, что власти будут анализировать ситуацию по остальным сферам, однако мигрантов в Курской области не так много. При этом любой имеет возможность получить российское гражданство и продолжить работать в любой сфере, напомнил Старовойт.



Ранее депутаты внесли в ГД законопроект о введении нового режима высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля. Парламентарии предложили запретить им менять место жительства или пребывания в РФ без разрешения органа внутренних дел, а также выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, покупать имущество и заключать браки.

