Мигрантам запретили работать в детских садах Новосибирской области

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Мигрантам с 2025 года запретили работать в детских садах Новосибирской области. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников, документ размещен на сайте регионального правительства.

Кроме того, мигрантам продлили запрет на торговлю в розницу напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах, а также на работу в такси.

Ранее Владимир Путин поручил определить и закрепить общие требования к уровню владения русским языком для мигрантов, приезжающих работать в Россию. Указ необходимо исполнить, учитывая реальные потребности при устройстве на работу, а также беря во внимание общение в повседневной жизни с учетом профессиональных требований, российских социальных и культурных норм поведения.

Тем временем Минобрнауки РФ подготовило проект постановления правительства о стоимости экзаменов для мигрантов. Для получения гражданства России стоимость экзамена планируется установить на уровне 2 950 рублей, для получения разрешения на временное проживание – 5 900 рублей, для получения разрешения на работу – 3 800 рублей.