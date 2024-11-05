Путин поручил определить и закрепить требования к уровню владения языком для мигрантов

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

В России должны быть определены и закреплены общие требования к уровню владения русским языком для мигрантов, приезжающих работать в РФ. Об этом заявил Владимир Путин, дав соответствующие поручения.

При этом указ необходимо исполнить, учитывая реальные потребности при трудоустройстве, а также беря во внимание общение в повседневной жизни с учетом профессиональных требований, российских социальных и культурных норм поведения, уточнил глава государства на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Госдума тем временем приняла законопроект, устанавливающий полный запрет на участие посреднических организаций в приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов. Минобрнауки РФ, в свою очередь, подготовило проект постановления правительства о стоимости экзаменов для иностранцев.

Так, стоимость зачета, который необходим для получения российского гражданства, планируется установить на уровне 2 950 рублей, а для получения разрешения на временное проживание – 5 900 рублей. При этом цена экзамена при получении разрешения на работу составит 3 800 рублей.