Правительство не поддержало проект об упрощении получения российского гражданства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство не поддержало законопроект, который разрешает тем, кто ранее отказался от российского гражданства, подать заявление на его получение без обязательного проживания на территории страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный отзыв.

Законопроект предполагал предоставлять тем гражданам, которые ранее подавали заявление о выходе из гражданства РФ, право на подачу заявления о повторном приеме в гражданство без учета требований, описанных в ФЗ "О гражданстве Российской Федерации". Речь в том числе шла об обязательном условии проживания на территории страны.

Авторы проекта полагают, что принятие закона могло бы сделать процедуру получения гражданства более простой для тех россиян, которые ранее отказались от гражданства по собственному желанию.

Кабмин аргументировал свое решение тем, что в пояснительной записке к документу не были представлены обоснования льготных условий получения гражданства этими лицами, которые к тому же не проживают на территории страны. Вместе с тем авторы проекта не предоставили оценку социально-экономических и прочих последствий принятия такого решения, сказано в документе.

Вместе с тем предлагаемое проектом основание для получения гражданства становится причиной правовой неопределенности, подчеркнули в правительстве. Так, из положений проекта непонятно, было ли к моменту подачи заявления на получение гражданства принято решение государственного органа по заявлению о выходе из него или же заявитель находится в этом процессе в настоящий период.

"Кроме того, предлагаемый подход не учитывает такой конституционный признак гражданства, как устойчивая связь лица, ходатайствующего о приеме в российское гражданство с государством", – говорится в отзыве.

Ранее глава думского комитета по защите семьи Нина Останина предложила отложить выдачу социальных пособий для получивших гражданство. Депутат посетовала, что выходцы из иностранных государств получают все права граждан России, включая государственные пособия, выплаты, материнский капитал и так далее.

