Депутат ГД Останина предложила ограничить соцпособия после получения гражданства

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Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина предложила отложить выдачу социальных пособий для получивших гражданство РФ. Об этом она написала в своем телеграм-канале, сообщая об обращении в Конституционный суд РФ.

Депутат посетовала, что выходцы из иностранных государств получают все права граждан России, включая государственные пособия, выплаты, материнский капитал и так далее.

"Поступают многочисленные обращения граждан, у которых вызывает непонимание тот факт, что вчерашние иностранцы получают государственные пособия наравне с теми, кто родился в России, учился и работал в ней смолоду, платя налоги, служа в вооруженных силах, участвуя в развитии страны", – указала Останина.

Поэтому депутат предложила оказывать меры социальной поддержки для лиц с приобретенным гражданством не ранее чем через 3–5 лет. Одновременно подобное ограничение могло бы быть введено на уровне регионального законодательства.

"Таким образом, будет установлен своего рода испытательный срок", – обозначила парламентарий.

Ранее российский кабмин одобрил конфискацию денег и имущества у организаторов незаконной миграции. Кроме того, депутаты ГД предложили увеличить время нахождения в браке для получения российского гражданства.

