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14 апреля, 21:45

Транспорт

"Московский патруль": госавтоинспекторы вышли в рейд по иностранным водителям

"Московский патруль": госавтоинспекторы вышли в рейд по иностранным водителям

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Столичные госавтоинспекторы вышли в рейд по иностранным водителям. У некоторых автомобилистов с 1 апреля перестали действовать водительские права.

Это касается владельцев иностранных документов, получивших гражданство в России, вид на жительство или разрешение на временное проживание год назад и более. Также это касается россиян, которые получили права за рубежом.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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