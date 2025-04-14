"Московский патруль": госавтоинспекторы вышли в рейд по иностранным водителям

Столичные госавтоинспекторы вышли в рейд по иностранным водителям. У некоторых автомобилистов с 1 апреля перестали действовать водительские права.

Это касается владельцев иностранных документов, получивших гражданство в России, вид на жительство или разрешение на временное проживание год назад и более. Также это касается россиян, которые получили права за рубежом.

Подробнее – в программе "Московский патруль".