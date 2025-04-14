14 апреля, 21:45Транспорт
"Московский патруль": госавтоинспекторы вышли в рейд по иностранным водителям
Столичные госавтоинспекторы вышли в рейд по иностранным водителям. У некоторых автомобилистов с 1 апреля перестали действовать водительские права.
Это касается владельцев иностранных документов, получивших гражданство в России, вид на жительство или разрешение на временное проживание год назад и более. Также это касается россиян, которые получили права за рубежом.
Подробнее – в программе "Московский патруль".