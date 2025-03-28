Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта, 07:45

Транспорт

"Мой район. Новости": бесплатная парковка появилась на Шоссейной улице в Москве

"Мой район. Новости": бесплатная парковка появилась на Шоссейной улице в Москве

"Москва едет": профессии в транспорте

"Это Москва. Инфраструктура": рекорды в метро

Собянин: за 5 лет Некрасовской линией метро воспользовались более 200 млн раз

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 марта

В Москве ограничат движение в нескольких округах 29 и 30 марта

Городские камеры показали трафик на столичных дорогах

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на дорогах столицы

Жителям столицы рассказали о трафике на дорогах Москвы

Россияне стали реже брать автокредиты

Бесплатная парковка появилась на Шоссейной улице в Москве. Ее организовали на месте коммерческой стоянки. Она рассчитана на более чем 50 мест. Теперь жители ближайших домов могут свободно парковать свои автомобили.

Подобные стоянки организуют рядом с жилыми домами по всей столице. Для этого освобождают территории от платных парковок, у владельцев которых закончился договор аренды.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
транспортгородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика