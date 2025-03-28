"Мой район. Новости": бесплатная парковка появилась на Шоссейной улице в Москве

Бесплатная парковка появилась на Шоссейной улице в Москве. Ее организовали на месте коммерческой стоянки. Она рассчитана на более чем 50 мест. Теперь жители ближайших домов могут свободно парковать свои автомобили.

Подобные стоянки организуют рядом с жилыми домами по всей столице. Для этого освобождают территории от платных парковок, у владельцев которых закончился договор аренды.

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