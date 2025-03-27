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27 марта, 07:45

Транспорт

Китайские марки автомобилей теряют спрос в России

Китайские марки автомобилей теряют спрос в России

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Спрос на автомобили китайских марок в России продолжает стремительно снижаться, что может привести к уходу десятков брендов с российского рынка. Проблемы испытывают в основном те китайские марки, которые не успели зарекомендовать себя за последние три года бума продаж автомобилей из КНР.

Эксперты связывают падение спроса с несколькими факторами: высокими ставками, нестабильным курсом валют и ложными ожиданиями относительно возвращения европейских и японских брендов. При этом наиболее известные бренды, такие как Haval и Chery, остаются на рынке, хотя и они заметно снизили объемы продаж.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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