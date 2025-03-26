"Мост-парус" улучшит транспортную доступность Северо-Западного и Западного округов Москвы

В Москве ведется строительство второй опоры "Моста-паруса" у Новозаводской улицы. Он соединит Филевский парк и полуостров Мнёвниковской поймы, улучшив транспортную доступность Северо-Западного и Западного округов.

Как рассказал руководитель проекта Алексей Бурдонов, на объекте уже сооружены две из трех опор и завершается возведение временного моста, который обеспечит движение судов по Москве-реке. В дальнейшем предстоит сборка металлоконструкций и установка пилона.

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