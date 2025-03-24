"Мой район. Новости": мост "Багратион" закрыли на реконструкцию

Пешеходный мост "Багратион" в Москве закрыли на реконструкцию. Работы продлятся до июля 2026 года, в ходе которых объект станет частью будущего небоскреба и будет вести на его первые этажи. Мост, который стал символом района, ранее был уникальной конструкцией, включающей крытую галерею с арт-объектами.

Во время реконструкции пешеходную связь между "Москва-Сити" и Кутузовским проспектом прервали. В качестве альтернативы предложены электротрамвай и метро.

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