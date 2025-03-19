В Москве реконструируют первый кинотеатр для звукового кино

В Москве продолжается реставрация кинотеатра "Ударник" – памятника архитектуры в стиле конструктивизма. Здание, открывшееся в 1931 году, стало первым в стране кинотеатром для звукового кино. Работы направлены на сохранение исторического облика и восстановление кинозалов.

После завершения реставрации в здании появятся четыре малых кинозала, а также зоны для персонала и технические помещения. Открытие обновленного "Ударника" запланировано на 2027 год.

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