Зрители назвали лучшие фильмы о патриотизме и любви к Родине

Фото: кадр из фильма "Офицеры"; режиссер – Владимир Роговой; производство – Киностудия им. М. Горького

Накануне Дня защитника Отечества россияне рассказали, какие отечественные фильмы они считают самыми патриотическими. Москва 24 ознакомилась с результатами исследования, проведенного телеканалом "Патриот".

В рамках опроса телезрителей попросили назвать лучшие фильмы о любви к Родине. В итоге топ-10 лучших отечественных фильмов о патриотизме оказался таким:

"Офицеры", 1971 год – 40%;

"В бой идут одни "старики", 1973 год – 34%;

"Они сражались за Родину", 1975 год – 32%;

"...А зори здесь тихие", 1972 год – 25%;

"Семнадцать мгновений весны", 1973 год – 24%;

"Вечный зов", 1973–1983 годы – 17%;

"Судьба человека", 1959 год – 15,5%;

"Освобождение", 1968–1972 годы – 14%;

"Щит и меч", 1968 год – 13%;

"Баллада о солдате", 1959 год – 10%.

Лучшим фильмом о патриотизме зрители сочли картину Владимира Рогового "Офицеры", в основу которой легло произведение писателя-фронтовика Бориса Васильева. Центральной линией сюжета стала судьба офицера Алексея Трофимова, его жены, которая прошла вместе с ним через все тяготы жизни супруги военного, сына, который погиб в Великую Отечественную войну, и внука, ставшего курсантом Суворовского училища. Также одним из главных героев фильма стал лучший друг героя Иван Варавва. После выхода фильма фраза: "Есть такая профессия – Родину защищать!", – стала олицетворением истинного служения родной стране. Считается, что это высказывание принадлежит министру обороны СССР, маршалу Андрею Гречко, который стал инициатором создания этой картины.

На втором месте оказалась картина Леонида Быкова "В бой идут одни "старики". Фильм получил такое название из-за традиции военных летчиков не пускать неопытный состав сразу на боевые вылеты. Во время съемок режиссер стремился опираться на реальные события. Так, известно, что "поющая" эскадрилья действительно действовала во время Великой Отечественной войны, а прототипами для многих героев фильма послужили личности реальных летчиков. При этом в основу сценария легли воспоминания участников ВОВ. Главным консультантом в процессе создания картины выступал Герой Советского Союза, заслуженный военный летчик Семен Харламов.

Третье место получил фильм Сергея Бондарчука, снятый по роману Михаила Шолохова, "Они сражались за Родину". Картина отражает один из самых непростых периодов Великой Отечественной войны. В тот момент советская армия оказалась вынуждена отступать в направлении Дона. В ходе этих событий стрелковый полк потерял большую часть личного состава, но продолжал держать оборону и сохранять полковое знамя.

Четвертым по популярности был признан фильм, снятый по произведению Бориса Васильева, "...А зори здесь тихие". Над картиной работал режиссер Станислав Ростоцкий. Главными героинями фильма стали девушки-зенитчицы, которые смогли остановить немецких диверсантов ценой своих жизней. Позже режиссер рассказывал, что снимал этот фильм в память о медсестре, которая спасла ему жизнь на фронте. Картина была признана лучшим фильмом 1972 года по результатам опроса читателей журнала "Советский экран".

Пятым в топе стал популярный сериал Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны", сюжет которого развивается вокруг разведчика Максима Исаева. Под видом штандартенфюрера СС Штирлица он внедряется в высшие эшелоны власти немцев и срывает сепаратные переговоры между Германией и США. Основной для этого кино послужил роман Юлиана Семенова, который также выступил в качестве автора сценария. Вплоть до настоящего времени сериал регулярно попадает в топы лучших фильмов о войне. При этом звучащая в нем "Песня о далекой Родине" на стихи Роберта Рождественского и музыку Микаэла Таривердиева превратилась в символ любви к Отечеству и ностальгии по родной стране.

Следующим, шестым, среди лучших стал многосерийный фильм Владимира Краснопольского и Валерия Ускова "Вечный зов", который был снят по мотивам романа Анатолия Иванова. Фильм рассказывает об истории страны через призму судеб трех поколений жителей деревни Михайловки. Герои картины через Русско-японскую и Первую мировую войны переживают революцию, Гражданскую войну, коллективизацию, а затем Вторую мировую войну и тяжелый период восстановления страны.

Седьмое место было отдано другому фильму Сергея Бондарчука, который он снял по произведению Михаила Шолохова "Судьба человека". Главный герой Андрей Соколов в военное время из-за контузии оказывается в плену и благодаря своему мужеству избегает расстрела.

Также популярность среди зрителей снискала эпопея Юрия Озерова "Освобождение", которая состоит из пяти частей и охватывает главные события Великой Отечественной войны. Режиссер и некоторые члены съемочной группы получили за этот фильм Ленинскую премию.

Предпоследней среди лучших стала картина о работе советских разведчиков в военный период. Фильм Владимира Басова "Щит и меч" был снят по роману Вадима Кожевникова. Главный герой Александр Белов, который действует под именем Иоганна Вайса, работает в Германии в 1940 году. Уже к 1944 году он занимает крупную должность в СС, что позволяет ему предотвращать крупные операции рейха. При этом звучащая в фильме песня композитора Вениамина Баснера и поэта Михаила Матусовского "С чего начинается Родина" после выпуска картины стала народным хитом и до сих пор считается одним из символов патриотизма и любви к Родине.

Замыкает десятку лучших патриотических фильмов картина Григория Чухрая "Баллада о солдате". Чухрай, который служил в десанте во время Великой Отечественной войны, утверждал, что этой картиной отдает свой долг тем, кому не удалось вернуться с фронта. Фильм, в котором практически не отражены непосредственно боевые действия, был признан одним из самых пронзительных произведений о Второй мировой. Вместе с тем картине присудили свыше 100 наград на международных кинофестивалях.

Ранее был составлен рейтинг самых популярных исторических картин, снятых в Советском Союзе. Для этого были проанализированы зрительские и экспертные рейтинги ведущих отечественных интернет-ресурсов и тематических изданий. На первом месте рейтинга оказалась картина Сергея Эйзенштейна и Дмитрия Васильева "Александр Невский", посвященная борьбе русского народа во главе с князем Александром Невским против рыцарей Тевтонского ордена.