Телеканал "Патриот" представил топ-10 советских исторических фильмов

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Телеканал "Патриот" составил рейтинг самых популярных исторических картин, снятых в Советском Союзе. Для этого были проанализированы зрительские и экспертные рейтинги ведущих отечественных интернет-ресурсов и тематических изданий. Москва 24 ознакомилась с итогами исследования.

В результате топ-10 советских исторических фильмов выглядит так:

"Александр Невский", режиссеры Сергей Эйзенштейн, Дмитрий Васильев; "В начале славных дел", режиссер Сергей Герасимов; "Освобождение", режиссер Юрий Озеров; "Броненосец "Потемкин", режиссер Сергей Эйзенштейн; "Чапаев", режиссеры Георгий Васильев, Сергей Васильев; "Звезда пленительного счастья", режиссер Владимир Мотыль; "Эскадрон гусар летучих", режиссеры Станислав Ростоцкий, Никита Хубов; "Моонзунд", режиссер Александр Муратов; "Иван Грозный", режиссер Сергей Эйзенштейн; "Петр Первый", режиссер Владимир Петров.



На первом месте рейтинга оказалась картина Сергея Эйзенштейна и Дмитрия Васильева "Александр Невский", посвященная борьбе русского народа во главе с князем Александром Невским против рыцарей Тевтонского ордена. Лента вышла незадолго до начала Великой Отечественной войны и стала сильным антифашистским высказыванием.

Второе место получила работа Сергея Герасимова "В начале славных дел", которая рассказывает о важных событиях правления первого российского императора Петра I: начале реформ, строительстве флота, Великом посольстве и подавлении Стрелецкого бунта. Фильм был создан по роману Алексея Толстого "Петр Первый".

Третье место заняла лента Юрия Озерова "Освобождение", посвященная главным этапам Великой Отечественной войны. Идея создания фильма о подвиге советских бойцов появилась у режиссера, который сам прошел войну, еще на фронте. Однако воплотить свой замысел он смог лишь спустя 25 лет после Победы.

На четвертом месте оказалась еще одна работа Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин", которая рассказывает о восстании на броненосце "Князь Потемкин-Таврический". Фильм получил колоссальный успех во многих странах мира и вошел в мировые рейтинги лучших кинокартин ХХ века.

Замыкает пятерку лучших советских исторических фильмов картина "Чапаев" Георгия Васильева и Сергея Васильева. Лента посвящена герою Гражданской войны Василию Чапаеву. Во время работы над картиной режиссеры подробно изучали архивы и историческую литературу, а также общались с солдатами чапаевского подразделения и казаками белой армии.

Шестое место у работы Владимира Мотыля "Звезда пленительного счастья". Кинокартина повествует о восстании декабристов, последующем суде над его участниками и подвиге их жен, которые приняли решение отправиться за своими мужьями в сибирскую ссылку.

На седьмом месте лента Никиты Хубова и Станислава Ростоцкого под названием "Эскадрон гусар летучих", рассказывающая о герое Отечественной войны 1812 года, поэте Денисе Давыдове, а также о созданном им партизанском отряде. В год проката картину посмотрели свыше 23 миллионов человек.

Восьмое место получил фильм "Моонзунд" Александра Муратова, посвященный героической обороне Моонзундского архипелага в годы Первой мировой войны. Прототипом главного героя Сергея Артеньева стал командовавший батареей № 43 на мысе Церель Николай Бартенев.

Девятое место заняла еще одна картина Сергея Эйзенштейна "Иван Грозный". Фильм снимали в годы Великой Отечественной войны во время эвакуации в Алма-Ате. Работать приходилось в тяжелых условиях: актеры были голодные, материалов для декораций не хватало. После выхода первой части ленты в 1944 году Эйзенштейн получил поздравительную телеграмму от актера Чарли Чаплина, который назвал картину "величайшим историческим фильмом".

Замыкает рейтинг работа Владимира Петрова "Петр Первый", посвященная Нарвской битве, основанию Санкт-Петербурга, Полтавскому сражению, а также присвоению Петру I титула императора.

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