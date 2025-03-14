Сергей Собянин: территория "Лужников" станет одним из лучших парков Москвы

В этом году в "Лужниках" начнут благоустраивать территорию Олимпийского комплекса, сообщил Сергей Собянин в своем блоге. Работы проведут в три этапа. Первой обновят Центральную площадь. Там появится пруд с зонами отдыха и водными шоу. Зимой на ее месте организуют каток.

Вдоль площади высадят аллеи деревьев, а движение машин и пешеходов разделят. Также построят единый складской центр, обновят покрытия дорожек и малые архитектурные формы. Запланирована реконструкция причала Лужники-Центральный – он станет выше, шире и длиннее для удобства речных судов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.