Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта, 22:30

Новости

Сергей Собянин: территория "Лужников" станет одним из лучших парков Москвы

Сергей Собянин: территория "Лужников" станет одним из лучших парков Москвы

Собянин: четыре летевших к Москве БПЛА сбиты системой ПВО

Собянин: началось строительство тоннеля на участке МСД рядом с Бакинской улицей

Сергей Собянин предупредил москвичей о сильном ухудшении погоды 14 марта

Жители столицы выбрали, каким будет новый Большой московский цирк

Собянин рассказал о преимуществах новой станции метро "Бульвар Генерала Карбышева"

Собянин объявил о завершении строительства Московского центра фотоники

Собянин рассказал, как будет выглядеть станция метро "Бульвар Генерала Карбышева"

Сергей Собянин рассказал о строительстве тоннеля на участке МСД на юге Москвы

Собянин: в 2024 году реставрация была завершена на 157 объектах

В этом году в "Лужниках" начнут благоустраивать территорию Олимпийского комплекса, сообщил Сергей Собянин в своем блоге. Работы проведут в три этапа. Первой обновят Центральную площадь. Там появится пруд с зонами отдыха и водными шоу. Зимой на ее месте организуют каток.

Вдоль площади высадят аллеи деревьев, а движение машин и пешеходов разделят. Также построят единый складской центр, обновят покрытия дорожек и малые архитектурные формы. Запланирована реконструкция причала Лужники-Центральный – он станет выше, шире и длиннее для удобства речных судов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика