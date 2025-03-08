Собянин: начался новый этап реставрации Швейцарского домика в Кускове

В московской усадьбе Кусково стартовала первая комплексная реставрация Швейцарского домика, построенного в 1870 году по проекту архитектора Александра Бенуа. Это уникальное здание, напоминающее альпийское шале, сочетает каменный первый этаж и деревянный второй, украшенный ажурной резьбой.

Сергей Собянин в своем телеграм-канале отметил, что сейчас идет подготовка к реставрации второго этажа и кровли. Завершить работы планируется к концу этого года. После реставрации в Швейцарском домике откроют выставочный зал.

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