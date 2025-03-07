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07 марта, 15:45

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Мастер-классы и экскурсии ждут москвичей в Международный женский день

Мастер-классы и экскурсии ждут москвичей в Международный женский день

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Московские учреждения подготовили разнообразную программу к Международному женскому дню. Праздничные мероприятия состоятся на ВДНХ, а также в московских парках, музеях и библиотеках. В эти дни москвичей и гостей столицы ждут экскурсии, лекции, викторины, мастер-классы и необычные цветочные забеги.

Кроме того, в 17 парках города на протяжении всего дня женщинам будут вручать цветы. Мероприятия подготовлены с учетом интересов всех категорий граждан, а праздничная атмосфера будет сопровождаться множеством ярких событий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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