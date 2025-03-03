Москвичам рассказали, как в колледжах города обучают будущих реставраторов

В Москве существует несколько учебных заведений, готовящих реставраторов для работы с памятниками истории и культуры. Среднее профессиональное образование можно получить в колледже "26 КАДР" и образовательном комплексе "Столица".

Студенты учат реставрацию живописи, проектирование и восстановление объектов, а также проходят практику у партнеров-работодателей, как в Москве, так и в других регионах. Каждый год выпускники и студенты становятся призерами всероссийских конкурсов, в прошлом году они завоевали 10 наград.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.