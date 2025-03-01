ТАСС: персональные данные россиян запретили хранить на любых базах за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России ужесточили требования к обработке персональных данных россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера – главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

С 1 июля данные граждан РФ нельзя будет накапливать, хранить и обновлять в любых базах за пределами страны. Эти нормы были включены в новый закон, который подписал Владимир Путин. В частности, коррективы внесли в закон "О персональных данных".

Собеседники агентства пояснили, что поправки позволили уточнить обязанности операторов связи в области обработки персональных данных россиян с применением различных баз данных.

"Прежнее регулирование позволяло операторам связи осуществлять хранение и обработку таких данных, в том числе за пределами России, что не позволяло обеспечить надежную защиту персональных данных и создавало предпосылки к их утечке", – цитируют журналисты представителя аппарата.

Между тем в январе 2025 года в открытый доступ попало свыше 6,9 миллиона записей с персональными данными россиян. Роскомнадзор выявил 10 случаев утечек.