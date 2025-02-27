РКН зафиксировал 7 млн утекших записей о россиянах за январь 2025 года

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В январе 2025 года в открытый доступ попало свыше 6,9 миллиона записей с персональными данными россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора (РКН).

"Роскомнадзор выявил 10 фактов утечек персональных данных", – уточнили в РКН.

В 2024 году ведомство зафиксировало 135 фактов утечек персональных данных, содержащих свыше 710 миллионов записей. Отмечалось, что наибольшее количество утечек выявлено у фирм, работающих в сфере торговли и услуг.

