27 февраля, 16:38Безопасность
РКН зафиксировал 7 млн утекших записей о россиянах за январь 2025 года
Фото: 123RF/weixx
В январе 2025 года в открытый доступ попало свыше 6,9 миллиона записей с персональными данными россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора (РКН).
"Роскомнадзор выявил 10 фактов утечек персональных данных", – уточнили в РКН.
В 2024 году ведомство зафиксировало 135 фактов утечек персональных данных, содержащих свыше 710 миллионов записей. Отмечалось, что наибольшее количество утечек выявлено у фирм, работающих в сфере торговли и услуг.
"Московский патруль": "Ростелеком" сообщил о масштабной утечке данных клиентов