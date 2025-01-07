Росреестр не подтвердил утечку данных из ЕГРН

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Росреестр не подтверждает утечку данных из Единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН), об этом сообщается в телеграм-канале службы.

"В настоящее время проводятся дополнительные проверки информации, опубликованной в ряде телеграмм-каналов", – рассказали в ведомстве.

Ранее ряд телеграм-каналов рассказал, что хакеры якобы взломали Росреестр и украли 1 терабайт данных с 2 миллиардами строк. Из-за утечки, по этой версии, злоумышленники получили доступ к ФИО, адресам, телефонам, паспортным данным и номерам СНИЛС миллионов россиян.

Ранее "Почта России" начала проверку после появления в Сети информации о якобы утечке данных, произошедшей в 2022 году. Тогда в открытом доступе якобы оказались личные данные клиентов "Почты РФ".

