"Почта России" начала проверку из-за публикаций об утечке данных пользователей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Почта России" проверяет якобы утекшие в Сеть данные ее пользователей и проводит в связи с этим аудит безопасности, заявили ТАСС в пресс-службе госкомпании.

В частности, специалисты проверяют опубликованный фрагмент данных на принадлежность к утечке в июне 2022 года. В компании заверили, что постоянно следят и реагируют на публикации об утечках. Кроме того, уровень безопасности по всем возможным точкам доступа к личной информации повышается превентивно.

3 декабря ФАС выдала "Почте России" предписание устранить нарушения закона о защите конкуренции. По данным службы, компания специально ограничила доступ к своей информационной системе, где есть данные о возможности отправки бумажных писем в электронном виде. В ФАС в связи с этим пообещали привлечь "Почту России" к административной ответственности.

Позже "Почта России" заявила, что не согласна с Федеральной антимонопольной службой. В компании заявили, что действующее правовое регулирование не просто не обязывает "Почту России" предоставлять недискриминационный доступ к пересылке писем в форме электронного документа, а прямо исключает возможность этого. Свою позицию госкомпания будет отстаивать в том числе в суде.