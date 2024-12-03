"Почта России" не согласилась с ФАС из-за доступа к пересылке писем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Почта России" не согласна с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), которая обвинила государственную компанию в ограничивании доступа частных почтовых операторов к пересылке писем в электронной форме. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службы "Почты России".

"Мы считаем, что действующее правовое регулирование не просто не обязывает "Почту" предоставлять недискриминационный доступ к пересылке писем в форме электронного документа, а прямо исключает возможность этого", – уверены там.

Свою позицию госкомпания будет отстаивать в том числе в суде.

3 декабря ФАС выдала предписание устранить нарушения закона о защите конкуренции. Так, компания специально ограничила доступ к своей информационной системе, где есть данные о возможности отправки бумажных писем в электронном виде.

"Компания не включила в типовую форму договора межоператорского обмена услугу по доставке письменной корреспонденции в электронном виде. Альтернативные почтовые операторы не имели доступа к информации о согласии абонента получать письма в электронном виде", – отмечали в телеграм-канале антимонопольной службы, пообещав привлечь "Почту России" к административной ответственности.

Ранее ФАС возбудила уголовное дело против Почта Банка из-за некорректной рекламы кредита. Оказалось, что привлекательная информация о процентной ставке по кредиту от 4% рекламировалась крупным шрифтом, но иные условия, которые влияют на стоимость займа, были в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом.

