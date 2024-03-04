ФАС возбудила дело в отношении Почты Банка за нарушение закона о рекламе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении Почта Банка по подозрению в нарушении новых требований к рекламе кредита. Об этом сообщается на сайте ФАС.

В ведомстве уточнили, что получили жалобу от гражданина на рекламу кредитной организации, которая распространялась на экранах в общественном транспорте Москвы и Подмосковья. По данным ФАС, в ней крупным шрифтом показывалась привлекательная информация о процентной ставке по кредиту от 4%.

"Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита (сумма, срок, условие о заключении договора страхования и прочее), размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом", – говорится в сообщении.

Из-за этого, продолжили в ФАС, потребители получали неполную информацию, которая касается всех условий, определяющих стоимость кредита. В итоге ведомство возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе.

Между тем в пресс-службе Почты Банка заявили, что реклама проходила до вступления в действие закона о ПСК. Как сообщает газета "Известия", кредитная организация в настоящий момент выясняет, почему данное единичное размещение не было прекращено.

"С 1 октября 2023 года, еще до вступления в действие нового закона, Почта Банк полностью исключил упоминание процентных ставок по кредитам в своих новых рекламных кампаниях", – указали в пресс-службе.

В прошлом году служба обязала кредитную организацию выплатить 500 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе. Тогда ФАС обвинила банк в том, что условия для получения пониженной процентной ставки указывались мелким шрифтом, что вводило потребителей в заблуждение.