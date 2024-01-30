ФАС признала ненадлежащей рекламу дебетовой карты Альфа-Банка

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала ненадлежащей рекламу дебетовой карты Альфа-Банка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении указали, что в антимонопольную службу обратились граждане с жалобами на рекламу соответствующей карты, которая распространялась на экране на станции в столичном метрополитене, в эфире радиостанций и федеральных телеканалов, на рекламных конструкциях.

По данным ведомства, в рекламе была предоставлена привлекательная для потребителей информация о том, что все платежи и переводы по дебетовой карте можно совершать бесплатно. При этом не указывались существенные условия об ограничениях опции.

По данным ФАС, потребители получали неполную информацию о всех условиях осуществления переводов и платежей, которые определяют их стоимость. Таким образом, потребителей вводили в заблуждение.

Ведомство выдало АО "Альфа-Банк" предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. Банку необходимо исполнить предписание за 15 дней со дня получения и отчитаться об этом в службу. За нарушение законодательства о рекламе банку грозит штраф в соответствии с КоАП РФ, заключили в тексте.

В декабре прошлого года ФАС открыла дело против Альфа-Банка. Служба уточнила, что ей поступили обращения россиян с претензиями к рекламе кредитной карты АО "Альфа-Банк".

В рекламе озвучивалась и крупным шрифтом показывалась информация о предоставлении кешбэка 100% за первую покупку. В ведомстве указали, что данные об условиях получения беспроцентного периода, максимальной сумме кешбэка, а также минимальной сумме первой покупки для его получения сообщались в сносках трудным для восприятия способом.

До этого ФАС обязала Почта Банк выплатить 500 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе. В данном случае условия для получения пониженной процентной ставки по кредиту указывались мелким шрифтом, что вводило потребителей в заблуждение.

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