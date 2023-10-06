Почта Банк оштрафовали на 500 тыс рублей за нарушение закона о рекламе

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Федеральная антимонопольная служба обязала Почта Банк выплатить 500 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе. Об этом сообщается на сайте ФАС.

"Условия для получения пониженной процентной ставки по кредиту указывались мелким шрифтом, что вводило потребителей в заблуждение", – поделились в ведомстве.

Ранее ФАС возбудила несколько антимонопольных дел после первичного анализа на рынке нефтепродуктов. Территориальные органы службы зафиксировали признаки нарушения закона "О защите конкуренции".

До этого антимонопольный регулятор начал дело в отношении "МегаФона" в связи с необоснованным повышением тарифов на услуги связи. Так, в этом году компания увеличила стоимость для более 8,2 миллиона абонентов в среднем на 10,24%.