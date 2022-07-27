В ГД попросили ФАС провести проверку после повышения стоимости уведомлений Сбера

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Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил в Центробанк и ФАС запросы с просьбой провести проверку в связи с повышением стоимости уведомлений Сбербанком. Об этом парламентарий написал в своем телеграм-канале.

"Уведомления подключены почти у всех. А теперь считаем: 100 миллионов умножить на 10 рублей в месяц равно миллиард каждый месяц", – пояснил депутат.

О том, что Сбербанк принял решение повысить стоимость уведомлений впервые за 20 лет существования услуги, стало известно ранее. В кредитной организации отметили

В пресс-службе банка пояснили, что рост тарифов связан с увеличением объема бизнеса в два раза за последние пять лет. Причем, по данным Сбера, выросла не только транзакционная активность клиентов, но и количество и виды отправляемых сообщений.

